Universidad de Chile afinó todos los detalles para medirse contra Colo Colo en la Supercopa. El cuadro azul cuenta los segundos para enfrentar al archirrival en el Estadio Santa Laura.

¿Qué relevancia tiene esta definición para el conjunto laico? Marcelo Díaz respondió a la incógnita. A pesar de las diversas polémicas en la antesala del compromiso, el plantel le pondrá todo el énfasis posible.

Al menos, así lo expresó el experimentado volante en los micrófonos de TNT Sports. En la previa del encuentro en Independencia, el capitán azul analizó el duelo ante los de Macul.

“Es un partido importante, es una final, un partido único y como tal lo tenemos que enfrentar. Se juega un título, eso es lo más trascendental y más allá de lo que ocurre en el campeonato”, comenzó indicando.

“El partido es sumamente importante para ambos equipos. Lo que sucede en el campeonato ya queda para cuando nos toque jugar en él. Esperemos que hoy sea un buen partido por sobre todas las cosas“, agregó.

En dicha línea, sobre el enfrentamiento ante los albos, complementó señalando: “Hoy el partido toma tal trascendencia que es un título, es un trofeo el que se va a levantar. Nos tenemos que jugar la vida como siempre lo hacemos“.

Marcelo Díaz anticipó la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo. (Créditos: Photosport)

El mensaje del capitán de Universidad de Chile a Colo Colo

Finalmente, consultado sobre el arribo de Fernando Ortíz al archirrival, el mediocampista le bajó el perfil: prefiere enfocarse en el club de sus amores. Le envió un duro recado a los albos.

“La verdad, no espero nada de ellos, sí espero muchísimo de nosotros. Confío plenamente en mi equipo, en mis compañeros y lo que ocurra de parte de ellos, la verdad, a mí me tiene sin cuidado siempre“, cerró.