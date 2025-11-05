Universidad de Chile tiene hoy un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que el ‘Romántico Viajero’ se verá las caras ante Everton de Viña del Mar, en donde tiene la gran misión de sumar un triunfo para seguir firme en la lucha por ingresar a competencias internacionales en el 2026.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez buscan sacudirse de lo que han sido semanas complicadas para el equipo, en la que suma cuatro partidos consecutivos sin saber de triunfos, algo que sin duda tiene las aguas bien inquietas en la U.

Por esto, para este partido el DT azul ha trabajado con sus mejores nombres para lo que es compromiso, en la que espera cortar su mala racha y volver a los triunfos en lo que esta recta final del torneo.

La Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Matías Sepúlveda en la defensa; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, y Javier Altamirano en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en delantera

Universidad de Chile confirma su onceno | Foto: Photosport

Universidad de Chile llega a este duelo en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 42 unidades, mientras que Everton de Viña del Mar se encuentra en el decimotercer puesto con 23 puntos.

El duelo entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar se disputará esta jornada a partir de las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura y el juez del partido será Gastón Philippe.

En Síntesis

Universidad de Chile se enfrentará a Everton de Viña del Mar buscando un triunfo clave a las 17:30 horas.

El partido se disputará hoy en el Estadio Santa Laura, con Gastón Philippe como juez principal.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez suman una racha actual de cuatro partidos consecutivos sin triunfos.