Universidad de Chile vuelve a ver acción dentro del fútbol chileno, en la que los ‘Azules’ se verán las caras ante Palestino por la 24° fecha del torneo nacional, en un duelo clave para ambos pensando en lo que es el Chile 2.

Para este partido, el entrenador Gustavo Álvarez trabajó con todo su plantel, teniendo en consideración cuatro importantes dolores de cabeza dentro de su equipo, Fabián Hormazábal Franco Calderón, Matías Sepúlveda y Lucas Assadi, quienes por distintos motivos, no son opción para hoy.

Por esto, el estratega azul tuvo que realizar varios movimientos obligados dentro de su equipo para afrontar este importante partido ante Palestino, en la que el ‘Romántico Viajero’ tiene la gran obligación de quedarse con la victoria.

Tal como lo adelantó Bolavip Chile hace unos días, la formación de la Universidad de Chile es con: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia en la defensa; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Maximiliano Guerrero en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra en delantera.

Assadi no dirá presente en la U en esta jornada | Foto: Photosport

El duelo entre Univerisdad de Chile y Palestino se disputará este lunes 13 de octubre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.