Se sigue moviendo el mercado de Universidad de Chile para la presente temporada 2025, donde los azules además de los torneos locales, volverá a competir en la Copa Libertadores.

Y es así, como este sábado de manera muy temprana, una buena noticia cayó para el técnico azul, Gustavo Álvarez, ya que el club hizo oficial a su sexta incorporación en lo que va de mercado.

Se trata del delantero argentino de 29 años, Rodrigo Contreras. El Tucu, de gran año pasado con la camiseta de Everton, llega a los estudiantiles en calidad de préstamo con opción de compra.

Ya había llegado al país el miércoles pasado por la noche, el jueves se realizó los chequeos médicos y estampó su firma en el CDA, para ponerse de inmediato bajo las órdenes del entrenador trasandino.

“Estoy muy feliz de estar en el lugar donde quiero estar. Hace mucho que lo venía soñando y eso me pone muy contento. Siempre me dijeron cosas muy lindas del Club, la hinchada es hermosa, me siento identificado“, sostuvo Contreras en diálogo con el sitio oficial del club.

Así, la U se sigue potenciando de cara al exigente 2025 que se les avecina.

¿Cuáles son los refuerzos de la U a la fecha en este 2025?

A la fecha, los azules han sumado a seis incorporaciones. Julián Alfaro, Gonzalo Montes, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Javier Altamirano y Rodrigo Tucu Contreras.