Se cerró la temporada para Universidad de Chile en el día de ayer y el cuadro azul se clasificó a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana, donde todavía no se sabe bien quién será el entrenador de los azules.

Gustavo Álvarez dijo a principio de semana que no seguiría al mando del cuadro azul para el 2026, pero lo cierto es que hay conversaciones pendientes entre el DT y la dirigencia. Más todavía si se considera que Álvarez tiene contrato vigente por todo 2026.

Al respecto se refirió Michael Clark, presidente de Azul Azul quien le dedicó unas palabras al DT tras el triunfo ante Deportes Iquique: “Gustavo es una tremenda persona, un gran profesional, pero el amor a la fuerza no funciona. Tendremos que conversar”.

Gustavo Álvarez dijo que no seguiría en la U. | Foto: Photosport

La buena onda no dura para siempre y, pese al momento, Clark ‘apura’ a Gustavo Álvarez: “Hoy no es el día, ha sido un año largo, pero ya hablaremos mañana, pasado, el martes. Los tiempos del club son cortos”.

“No era lo mismo ser Chile 2 a ser Chile 3 o jugar Copa Sudamericana. Eso va a ser uno de los puntos del análisis. Tenemos un plantel bastante oneroso, es una de las variables a tomar en cuenta para armar el plantel, pero hemos hecho una administración bastante responsable”, complementó en el cierre.

Los próximos días serán claves para delinear el futuro de Universidad de Chile y Gustavo Álvarez, toda vez que los jugadores deberían tener tres semanas de vacaciones y volver a los entrenamientos a fines de diciembre.

