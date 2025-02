Universidad de Chile cerró su plantel para la temporada 2025. Además de incorporar siete jugadores, el cuadro azul determinó algunas salidas a préstamo para esta campaña.

Uno de dichas piezas que debió partir, sumó su segunda cesión: ya había dejado el club en 2024. En dicha ocasión, tuvo la fortuna de vivir su primera alegría profesional. Consiguió el ascenso con Deportes Limache.

¿Su nombre? Zacarías Abuhadba. El zurdo de 19 años, que ha representado a la Selección de Palestina, ya entrena en Deportes Antofagasta. En conversación con AS, expresó sus sensaciones sobre este nuevo desafío. Se mantiene calmo.

“Después de estar cinco años fuera de mi ciudad, estoy muy feliz de volver a estar con mi familia, que es lo primordial. Estoy muy motivado“, comenzó señalando.

Tras ello, le dedicó palabras a Universidad de Chile. A pesar de no haber realizado su debut profesional con el cuadro azul, cumplió su sueño de estar en el equipo de sus amores. Luchará por volver tras su préstamo.

“Yo siempre fui de la U, así que fue súper bonito. Cuando llegue al club, no me lo podría creer. Ahí aprendí muchas cosas que no podría haber aprendido en otro lado”, comentó.

“Ojalá en un futuro pueda seguir perteneciendo al club. La experiencia que viví los cuatro años jugando en las inferiores de la U fue súper bonita”, agregó.

Un ídolo con paso por Universidad de Chile

Y cómo no, consultado sobre un ídolo o referente que marcó su carrera, respondió con uno que defendió la camiseta azul: Jean Beausejour. No solo lo veía en el equipo de su niñez, sino que también en La Roja.

“En mi posición, porque siempre lo vi, es Jean Beausejour, porque crecí viéndolo a él con la Generación Dorada”, destacó.

“Y un jugador que no es de mi posición, como Alexis Sánchez, siempre me ha gustado, yo creo que cualquier futbolista chileno quiere ser como él. Con esos dos jugadores he aprendido un poco más“, finalizó.