Universidad de Chile ya está enfocada en su participación en la Copa Libertadores Femenina. El conjunto azul prepara las maletas para cruzar la cordillera e ir en búsqueda del sueño: levantar el trofeo internacional.

Para ello, el cuerpo técnico de Cristóbal Jiménez entregó la nómina de 23 jugadoras que viajarán a Argentina para el certamen continental, a disputarse entre el 2 y 18 de octubre.

A través de un llamativo video, la institución reveló dicha lista de citadas. Está encabezada por las grandes emblemas del plantel femenil, tales como Carla Guerrero, Barbara Sánchez, Rebeca Fernández y Daniela Zamora, entre otras.

Cabe destacar que Universidad de Chile será parte del grupo D, por lo que tendrá que medirse ante Deportivo Cali (Colombia), Libertad (Paraguay) y Nacional (Uruguay). Un duro desafío para las azules.

Así presentó Universidad de Chile su listado

La nómina de la U para la Copa Libertadores Femenina

  • 1. Oriana Cristancho
  • 3. Carla Guerrero
  • 5. Mariana Morales
  • 6. Emma González
  • 7. Rebeca Fernández
  • 8. Denisse Orellana
  • 9. Franchesca Caniguán
  • 10. Llanka Groff
  • 13. Karen Fuentes
  • 14. Camila Pavez 
  • 15. Daniela Zamora
  • 16. Monserratt González 
  • 17. Su Helen Galaz
  • 18. Bárbara Sánchez
  • 19. Valentina Navarrete
  • 20. Nayerly Hernández
  • 22. Valentina Díaz
  • 23. Gabriela Herrera
  • 26. Grettel Suazo
  • 27. Francisca Vargas
  • 28. Florencia Acevedo
  • 30. Javiera Cárdenas
  • 31. Isidora Cornejo