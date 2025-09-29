Universidad de Chile ya está enfocada en su participación en la Copa Libertadores Femenina. El conjunto azul prepara las maletas para cruzar la cordillera e ir en búsqueda del sueño: levantar el trofeo internacional.
Para ello, el cuerpo técnico de Cristóbal Jiménez entregó la nómina de 23 jugadoras que viajarán a Argentina para el certamen continental, a disputarse entre el 2 y 18 de octubre.
A través de un llamativo video, la institución reveló dicha lista de citadas. Está encabezada por las grandes emblemas del plantel femenil, tales como Carla Guerrero, Barbara Sánchez, Rebeca Fernández y Daniela Zamora, entre otras.
Cabe destacar que Universidad de Chile será parte del grupo D, por lo que tendrá que medirse ante Deportivo Cali (Colombia), Libertad (Paraguay) y Nacional (Uruguay). Un duro desafío para las azules.
Así presentó Universidad de Chile su listado
La nómina de la U para la Copa Libertadores Femenina
- 1. Oriana Cristancho
- 3. Carla Guerrero
- 5. Mariana Morales
- 6. Emma González
- 7. Rebeca Fernández
- 8. Denisse Orellana
- 9. Franchesca Caniguán
- 10. Llanka Groff
- 13. Karen Fuentes
- 14. Camila Pavez
- 15. Daniela Zamora
- 16. Monserratt González
- 17. Su Helen Galaz
- 18. Bárbara Sánchez
- 19. Valentina Navarrete
- 20. Nayerly Hernández
- 22. Valentina Díaz
- 23. Gabriela Herrera
- 26. Grettel Suazo
- 27. Francisca Vargas
- 28. Florencia Acevedo
- 30. Javiera Cárdenas
- 31. Isidora Cornejo