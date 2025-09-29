Universidad de Chile ya está enfocada en su participación en la Copa Libertadores Femenina. El conjunto azul prepara las maletas para cruzar la cordillera e ir en búsqueda del sueño: levantar el trofeo internacional.

Para ello, el cuerpo técnico de Cristóbal Jiménez entregó la nómina de 23 jugadoras que viajarán a Argentina para el certamen continental, a disputarse entre el 2 y 18 de octubre.

A través de un llamativo video, la institución reveló dicha lista de citadas. Está encabezada por las grandes emblemas del plantel femenil, tales como Carla Guerrero, Barbara Sánchez, Rebeca Fernández y Daniela Zamora, entre otras.

Cabe destacar que Universidad de Chile será parte del grupo D, por lo que tendrá que medirse ante Deportivo Cali (Colombia), Libertad (Paraguay) y Nacional (Uruguay). Un duro desafío para las azules.

Así presentó Universidad de Chile su listado

La nómina de la U para la Copa Libertadores Femenina