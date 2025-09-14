A pesar de todos los problemas para la realización del encuentro, la previa de la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile ha estado marcada por la expectativa y la tensión propias de un Superclásico del fútbol chileno.

Para el Romántico Viajero, el duelo ante el Cacique representa una oportunidad de reivindicarse tras la derrota en el último clásico y de llegar de la mejor manera al enfrentamiento ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El llamativo reconocimiento de cancha de Gustavo Álvarez

En la previa, la U realizó el reconocimiento de cancha en el Estadio Santa Laura-SEK, actividad clave para familiarizarse con el terreno de juego antes del pitazo inicial.

Debido a las restricciones de aforo —solo personas mayores de 55 años pudieron asistir— el reconocimiento se convirtió en un momento íntimo y especial, donde la presencia de los hinchas más fieles se hizo sentir pese a la reducida concurrencia.

Bajo aplausos de un pequeño grupo de unos 30 hinchas, Gustavo Álvarez salió a la cancha y recorrió el recinto de arco a arco, inspeccionando cada detalle del terreno de juego. El entrenador se ganó la ovación de los presentes, quienes celebraron su recorrido y demostraron su respaldo al equipo azul.

Gustavo Álvarez caminando por el gramado del Estadio Santa Laura | FOTO: La Magia Azul

El entrenador Gustavo Álvarez agradeciendo el apoyo del puñado de hinchas de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿A qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y la U?

La tramitada Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, finalmente se disputará este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura desde las 15:00 horas.