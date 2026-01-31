Universidad de Chile tuvo un pálido empate 0-0 ante Audax Italiano por la Liga de Primera 2026. En su debut oficial en esta temporada, el cuadro azul estuvo lejos de la versión pretendida por sus hinchas.

Uno de los fanáticos universitarios que exhibió su descontento fue Héctor “Tito” Awad, que en conversación con BOLAVIP Chile analizó la paridad ante los itálicos. No le gustó para nada lo visto.

¿Por qué? Además de desahogarse por los hechos de violencia protagonizados por la barra estudiantil, el periodista cuestionó el nivel del equipo dirigido por Francisco Meneghini.

“Se notó la falta de fútbol. A pesar de que cambió el esquema, no funcionó de la manera en la que jugamos 15 minutos al fútbol. Del minuto 30 del primer tiempo, al 45 del primer tiempo”, reflexionó.

Luego, el destacado comunicador agregó sobre el DT azul: “Es lo único que se hizo en el campo de juego. No me gustaron los cambios técnicos. Me parece que tuvo que reencontrar la ruta”.

Le gustó un refuerzo de Universidad de Chile

Finalmente, Tito Awad rescató el rendimiento de una incorporación del elenco laico para esta campaña: Lucas Romero. El mediocampista paraguayo participó desde el arranque.

Lucas Romero tuvo su debut oficial en Universidad de Chile. (Imagen: Club Universidad de Chile)

“(Francisco Meneghini) Sacó, para mí, al que era el mejor jugador de la cancha, que era Lucas Romero. Él con (Franco) Calderón eran las figuras, pero la U perdió la pelota sin él”, cerró sobre el jugador de 23 años.

En resumen: