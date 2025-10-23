Universidad de Chile está a minutos de disputar un importante partido dentro de la Copa Sudamericana, en donde el conjunto nacional se enfrentará ante Lanús de Argentina en el primer duelo de las semifinales de la competencia continental, en donde buscará dar el primer golpe.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez trabajaron con todo pensando en lo que es este duelo crucial, en la que esperan sacar la primera ventaja en la serie, haciendo respetar su localía en el Estadio Nacional, que no tendrá público tras la sanción de CONMEBOL a la U.

Para este partido, el ‘Romántico Viajero’ cuenta con las bajas de Nicolás Fernández y Rodrigo Contreras. Mientras que la única gran duda para su onceno, estaba entre Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra, en la que optó por este último.

Tal como lo adelantó Bolavip Chile hace unos días, Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en el ataque.

Guerra es la gran sorpresa azul | Foto: Photosport

El duelo entre la Universidad de Chile y Lanús de Argentina se disputará en el Estadio Nacional a partir de las 19:00 horas y el árbitro del encuentro será el brasileño Anderson Daronco.