Universidad de Chile saltará en esta jornada al terreno de juego a disputar uno de los encuentros más importantes en lo que va de esta temporada, en la que el ‘Romántico Viajero’ se enfrentará ante Lanús de Argentina en el primer duelo de las semifinales de la Copa Sudamericana.

A horas de lo que es este duelo, el ídolo de los ‘Azules’, Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para comentar una cuestionada decisión del entrenador Gustavo Álvarez, que es la titularidad de Nicolás Guerra por sobre Lucas Di Yorio.

“Yo siempre quiero creer en el técnico, que es el que los tiene y toma las decisiones por que los ve día a día, que le puede dar un plus distinto Guerra por sobre Di Yorio, está bien y lo respeto y ojalá que salga bien, por el bien de la U”, parte señalando Rivarola.

En ese aspecto, el ídolo azul le hizo un importante tirón de orejas al entrenador argentino, ya que no está muy de acuerdo en que en esta recta final de la temporada, siga con la rotación de los delanteros, lo que considera que no le da confianza a los atacantes.

Rivarola pide la titularidad de Di Yorio | Foto: Photosport

“Todavía no logro entender esta constante rotación de nueves que tiene la U y esa parte, siendo muchas veces un puesto fundamental. Yo no recuerdo bien los partidos de local de la Copa Sudamericana, quien fue el nueve titular, si en la Libertadores casi siempre fue Di Yorio”, declara.

Rivarola pide por Di Yorio

Finalmente, Rivarola insiste en que este partido ante Lanús, su nombre perfecto para poder acompañar a Lucas Assadi en la delantera es Lucas Di Yorio, en la que da los aspectos positivos que el atacante argentino le puede entregar a la U para este duelo tan importante.

“A mí en la descripción me sigue llamando la atención, siento que este es un partido de local de la U, entiendo y en algunos puntos concuerdo con las características que remarca de Guerra por sobre Di Yorio, pero a mí me parece que en un partido de local, es donde efectivamente los delanteros debieran jugar más que asociarse y jugar de espalda, juegan de frente, ahí es donde Di Yorio es mejor”, cerró.