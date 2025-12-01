Una terrible noticia se dio a conocer en la Universidad de Chile en esta jornada, en la que el entrenador Gustavo Álvarez confirmó en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul que no seguirá siendo el director técnico de los ‘Azules’ de cara a la temporada 2026.

Ante esta situación, un histórico del club como lo es Víctor Hugo Castañeda conversó con Bolavip Chile en exclusiva y se refirió a lo que es esta decisión del DT argentino, en la que indica que era algo que se veía venir.

“Se veía venir, habían muchos rumores y ruidos afuera, se veía venir, los objetivos no se cumplieron este semestre”, comenzó señalando Castañeda.

Agregando a esto, la leyenda azul es consciente de que ahora la dirigencia azul tendrá un difícil misión de poder encontrar un nuevo entrenador para la Universidad de Chile modelo 2026, en la antesala a dos duelos claves en el torneo.

Álvarez no seguirá en la U | Foto: Photosport

“Eso tendrá que ser (la búsqueda del DT), hay que ver qué es lo que va a pasar, tiene el partido de mañana, tiene dos finales, que lo pueden llevar a la Copa Libertadores”, declaró.

Concluyendo, Castañeda destapa que conocía de cierta forma lo que era el distanciamiento entre Gustavo Álvarez y la dirigencia en esta parte final del año, lo que hacía casi insostenible la continuidad del DT.

“Yo estoy lejos, pero hay situaciones de que él estaba muy solo y todo eso, ya no sé”, cerró.

