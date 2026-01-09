Universidad de Chile ha tenido una turbulenta semana de pretemporada luego de que se dio a conocer la salida de Leandro Fernández, jugador que ya llevaba tres temporadas en el cuadro azul y que ahora no seguirá en el club.

La noticia tomó por sorpresa tanto a los hinchas azules como a algunos miembros del plantel, quienes no podían creer que ‘Paqui’ Meneghini no iba a tener en cuenta para esta temporada al ex jugador de Independiente de Avellaneda.

Zaldivia echará de menos a su amigo Fernández en la U. | Foto: Photosport

Uno que hizo buenas migas con Leandro Fernández fue su compatriota Matías Zaldivia, quien no se quedó de brazos cruzados y tuvo una breve reacción a la salida de ‘Lea’ de Universidad de Chile para la presente temporada.

Consultado por un periodista de TVN si iba a extrañar a Fernández, Zaldivia aseguró que “Sí, eso sí. Lo seguiré viendo porque es mi amigo”, dijo a la pasada y sin profundizar mucho sobre la salida del jugador.

Con o sin Leandro Fernández, lo cierto es que Universidad de Chile sigue con los trabajos en la pretemporada para llegar en su mejor nivel para el amistoso ante Racing Club de Avellaneda y, posteriormente, al inicio de la Liga de Primera pactado para el último fin de semana de enero.

