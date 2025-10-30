Universidad de Chile está a horas de lo que será un importante encuentro dentro de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ disputarán su duelo de vuelta por las semifinales ante Lanús, en la que va por su lucha de conseguir el boleto a la final.

Para este duelo, un histórico de la U como lo es Víctor Hugo Castañeda conversó en exclusiva con Bolavip Chile y habló de lo que será este duelo, en donde ve a un Lanús con más obligación y ante eso, pidió mucha atención en el equipo de Gustavo Álvarez.

“Yo creo que el fuerte de Lanús es esperar y contragolpear, hacer transiciones rápidas, eso le ha resultado, hay jugadores que le generas media opción de gol y la concretan, entonces no sé como funcionará cuando tiene la obligación de jugar y de salir a proponer”, parte declarando Castañeda.

En esa línea, el ídolo azul también comentó lo que será el ambiente hostil que se generará en Argentina con la vuelta de la U, en la que hace un llamado a mantener la calma, ya que el público no influye para nada en lo que es este partido.

Castañeda confía en la U | Foto: Photosport

“La hostilidad es siempre y ahora más que nunca, pero los de afuera no juegan, eso es lo que tienen que estar convencidos, los de de afuera no juegan, son puras bravadas nomás y nada más”, declaró.

Castañeda ruega por el destape de los delanteros

Finalmente, Castañeda expresó su gran deseo de que para este partido la dupla de Nicolás Guerra y Lucas di Yorio puedan tener una tarde inspirada y ayudar al equipo para conseguir el boleto a la final de la competencia.

“Que los delanteros se les abra un poco el arco, han estado un poco peleado con el arco”, cerró.