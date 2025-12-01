Universidad de Chile sufrió un terremoto: Gustavo Álvarez confirmó su salida de la institución. En conferencia de prensa, el DT ratificó que no seguirá al mando del plantel profesional al término de 2025.

¿Las razones? Frente a los medios presentes, entregó los motivos para tomar dicha decisión. Con esto, su ciclo se acabará a pesar de tener contrato vigente hasta diciembre de 2026.

“Buenas tardes a todos, me quiero referir al hincha de Universidad de Chile con claridad y escuchando de mi voz mi futuro. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de 2026 y yo quiero ser bien claro y expresar mi sentir”, señaló.

En dicha línea, agregó: “La verdad que siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. El corazón me enamora de este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha”.

“Y la razón ve un profundo desgaste, que paso a justificar. A mi criterio, los proyectos deportivos tienen que tener objetivos bien claros, de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones”, destacó.

Gustavo Álvarez se despide de Universidad de Chile: confirmó su salida. (Imagen: Photosport)

Gustavo Álvarez explica su salida de Universidad de Chile

Sobre ello, Gustavo Álvarez entregó la lista de argumentos para tomar una determinación inesperada. La directiva azul tendrá que trabajar en la búsqueda de su reemplazante.

“Esa diferencia provocó un desgaste en mí, tengo la energía, la dedicación y el compromiso para estos dos partidos. Pero creo que lo mejor para el año que viene es que U de Chile cambie el entrenador“, comunicó.

“Hoy creo que lo más saludable para todos es un cambio de entrenador. Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Yo no tengo ninguna propuesta de trabajo”, comentó.

“Mi planificación es descansar y recargar energías con mi familia. Creo que se necesita ese cambio de entrenador, que se adapte a los desafíos del club. Que intente convencer de algo que yo no pude”, cerró.

En resumen: