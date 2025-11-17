Universidad de Chile es un amor que nunca se olvida y eso bien lo sabe Dyango. A más de 30 años de su primer encuentro con la camiseta azul, el famoso cantautor sigue ligado a la institución.

Así lo demostró con una sorprendente visita al plantel estudiantil, la que fue revelada por el propio club a través de redes sociales. Y cómo no, el artista español entonó su mítica canción.

“Al león, yo lo llevó en el corazón… Les quiero mostrar primero esto, la U. Mi nombre es Dyango, simpatizante tremendo de la U y estoy visitando, gracias a la invitación que me han hecho, el contorno de lo que es la U”, señaló.

En dicha línea, el reconocido hincha de Universidad de Chile elogió el Centro Deportivo Azul. Tuvo la oportunidad de compartir con las figuras del equipo profesional.

“Tienen unos campos de entrenamientos magníficos y me ha venido a saludar toda la plantilla. Eso para mí es como un sueño. Gracias amigos por ese gran detalle“, concluyó el cantante.

VIDEO | El reencuentro de Dyango con Universidad de Chile

