Representar a Universidad de Chile es un sueño para muchos, pero una meta que pocos consiguen. Ello bien lo sabe un canterano del club que ha tenido una intensa e irregular carrera: quiere volver a vestir de azul.

Este año, arribó desde Europa con la misión de lograr un ascenso con Universidad de Concepción y, por el momento, está metido de lleno en la lucha por el título. ¿Cuál es su nombre?

Ese es el caso de Luis Rojas, que actualmente es figura en el elenco penquista. Sus compañeros están al tanto de que quiere retornar al conjunto en el que debutó profesionalmente.

Así lo reveló Cristian Campestrini en conversación con AS Chile, deseándole lo mejor a su colega. Sabe que el mediocampista ofensivo tiene las condiciones para volver en gloria y majestad a los azules.

“Luis es un tremendo jugador con un potencial enorme, además de ser una gran persona. Dios lo acompañe a cumplir su sueño de regresar a la U“, destacó el experimentado portero.

Luis Rojas quiere retornar a Universidad de Chile. Es su sueño. (Imagen: Photosport)

¿Volverá a Universidad de Chile? El 2025 de Luis Rojas

Durante la presente temporada, la otrora promesa azul ha disputado 12 compromisos con la camiseta de Universidad de Concepción. En dichos encuentros, logró anotar tres goles.

Cabe destacar que tras estrenarse en Universidad de Chile en 2019, fue vendido al Crotone por cerca de tres millones de euros en 2020. También pasó por el Bologna, Pro Vercelli (ambos de Italia) y FK AS Trenčín (Eslovaquia).