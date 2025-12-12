La búsqueda de un nuevo director técnico para Universidad de Chile se ha convertido en uno de los temas más seguidos por los hinchas del Romántico Viajero en las últimas semanas.

Tras la polémica salida de Gustavo Álvarez, Azul Azul ha debido analizar varias opciones para reemplazarlo y liderar al equipo en la temporada 2026, donde el club deberá competir en la Copa Sudamericana, Liga de Primera, Copa Chile y Copa de La Liga.

El candidato que corre con mayor ventaja sería el portugués Renato Paiva, recientemente al frente de Fortaleza en Brasil. Sin embargo, habría otros nombres que se mantienen bajo siete llaves en el CDA.

Diego Martínez fue contactado por la U, pero se quiere quedar en Argentina

Entre estos se encontraba Diego Martínez, técnico argentino que dirigió a Boca Juniors y actualmente está en Huracán, según informó el periodista Daniel Arrieta en el programa A Veces Hablamos de Fútbol de Picado TV.

“Azul Azul se reunió un par de veces por Zoom con el técnico Diego Martínez. Él pidió un par de días para definir, pero ya contestó que prefiere quedarse en Argentina“, reveló Arrieta.

Diego Martínez también ha dirigido a Cerro Porteño | FOTO: Daniel Jayo/Getty Images)

De esta manera, la U deberá continuar buscando al sucesor de Álvarez, mientras la lista de candidatos se va acotando y los hinchas mantienen la expectativa sobre quién tomará las riendas del club.

En síntesis…