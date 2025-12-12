Colo Colo ya empieza a preparse con todo para lo que será la temporada 2026, en el que los ‘Albos’ esperan no repetir los mismos errores de este año, el que dejó al equipo de Fernando Ortiz sin pan ni pedazo.

Por esto desde la dirigencia del ‘Popular’ ya trabajan en lo que es el mercado de pases, en donde Colo Colo espera poder conformar un competitivo plantel pensando en los desafíos nacionales que tendrá en el próximo año.

En esta línea, en las últimas horas una importante información se dio a conocer dentro del ‘Cacique’, en el que un jugador con pasado en la Selección Chilena aparecería como opción de Colo Colo.

Matías Fernández: opción en Colo Colo

Esta información la dio a conocer en esta jornada el periodista, Edson Figueroa, quien señaló que en Colo Colo volvió a aparecer en el radar del ‘Cacique’ el nombre del lateral derecho, Matías Fernández, quien hoy en día milita en Independiente del Valle de Ecuador.

Fernández es opción en Colo Colo | Foto: Photosport

Tras la salida de Mauricio Isla, en el ‘Popular’ tienen como una de las grandes prioridades de mercado el poder encontrar a un nuevo lateral derecho, en la que Matías Fernández aparece como una importante opción.

En el ‘Cacique’ deberán agilizar movimientos en este mercado para poder encontrar a su nuevo lateral derecho para el 2026, en el que Matías Fernández y Francisco Salinas, aparecen hoy como los dos grandes candidatos para dicho puesto.

En Síntesis…

Matías Fernández, actual lateral de Independiente del Valle, es opción para reforzar a Colo Colo.

El periodista Edson Figueroa informó que el club busca suplir la salida de Mauricio Isla.

Francisco Salinas es el otro candidato que compite por la plaza de lateral para 2026.