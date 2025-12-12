La bullada salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile no solo dejó un vacío en la dirección técnica, sino que también abrió un intenso debate sobre la forma en que se ha manejado su desvinculación del Romántico Viajero.

La polémica gira en torno a la cláusula de rescisión que tenía el DT trasandino y la cifra ofrecida por su representante a Azul Azul, considerada por muchos insuficiente frente al contrato original.

Más allá de los números, Álvarez mostró un fútbol atractivo y competitivo durante su estadía en el Centro Deportivo Azul, pero no logró los objetivos mínimos a nivel nacional, dejando más dudas que certezas en el tramo final de la Liga de Primera.

La U tuvo que conformarse con la clasificación a la Copa Sudamericana | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La situación que preocupa a Héctor Tito Awad en la U

En medio de esta situación, el periodista Héctor “Tito” Awad habló con Bolavip Chile y se refirió con dureza a la salida del DT y a la negociación de su cláusula de rescisión.

“Cuando tienes un contrato, tienes que cumplirlo. Ofrecer 250 mil dólares me parece una vergüenza”, lanzó Awad.

Además, el comunicador de La Magia Azul expresó su decepción por la situación y la imagen que Álvarez deja en el fútbol chileno: “Lo último que ha hecho Gustavo a mí me ha dolido y no es la imagen que él dejó en Chile, porque nosotros lo teníamos como una persona intachable y ahora todo se nubló”.

