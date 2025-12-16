Universidad de Chile enciende las alarmas por Marcelo Díaz. En plenas vacaciones, el capitán del plantel azul sorprendió al ser visto con muletas en la despedida de Walter Montillo.

Al momento de llegar al Estadio Nacional, el mediocampista de 38 años evidenció un problema en su pierna izquierda. En ella, portaba una bota ortopédica, la que asegura la estabilidad de la extremidad en cuestión.

Consultado sobre la situación por los medios presentes, el histórico volante de los estudiantiles le bajó el perfil y lanzó una broma que generó curiosidad: “Me saqué una astillita“.

Cabe consignar que hasta el 5 de enero, el primer equipo de Universidad de Chile se mantendrá descansando. Tras ello, los jugadores deberán presentarse en el Centro Deportivo Azul.

Y, entre ellos, debe estar Marcelo Díaz. El referente universitario renovó su contrato por un año más –fue anunciado a comienzos de diciembre– y encabezará el grupo que intentará alcanzar la gloria en 2026.

VIDEO: Marcelo Díaz preocupa a Universidad de Chile

Créditos: La Magia Azul