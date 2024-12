Sorpresa generó en el país el llamado a Willy Chatiliez para representar a La Roja sub-20. El chileno-francés representará al combinado nacional en los amistosos ante Qatar, lo que generó asombro entre los hinchas.

Sin embargo, su nombre ya estuvo en la órbita del fútbol local. Es más, tuvo un poco conocido paso por Universidad de Chile. Los primeros pasos de su carrera los logró vestido de azul.

El actual jugador del Huesca adquirió sus primeras experiencias en La Cisterna, pero la vida lo posicionó en Europa. La razón fue entregada por el propio zurdo de 19 años en conversación con AS Chile.

“Yo nací en Chile en Santiago, donde viví los primeros nueve años. Ahí empecé en la Universidad de Chile y conseguí dar el salto al CDA, donde estuve dos años”, comenzó señalando.

Fue allí donde entregó el motivo para abandonar el cuadro azul. La sorpresa de la selección chilena sub-20 lanzó: “Tomamos la decisión de venirnos a Barcelona por el trabajo de mis padres”.

“Mi madre es chilena y también tengo la nacionalidad francesa porque mi papá es francés. Y al pasar diez años acá también tengo la nacionalidad española”, explicó.

Willy Chatiliez logró sus primeros pasos en el fútbol en Universidad de Chile. Dejó el cuadro azul por motivos familiares.

Sueña con el Mundial sub-20

Tras ello, Willy Chatiliez se refirió a la cita mundialista que albergará Chile en 2025. No ocultó sus deseos de representar al país y enorgullecer a toda su familia.

“Es un sueño representar a Chile en un Mundial, creo que es el momento ideal para mí. Me siento muy preparado por la experiencia y listo por si me necesitan. Además sería la oportunidad de regresar a Chile y que me vean”, cerró.