Alexis Sánchez sorprendió a todos hace un par de días cuando apareció como flamante fichaje del Sevilla, cuando muchos pensaban que la carrera del Niño Maravilla en Europa estaba totalmente acabada.

El formado en las inferiores de Cobreloa dejó el Udinese y fichó por el cuadro español, postergando de esa manera un regreso a Sudamérica que el mismo jugador ha dicho que le gustaría tener y en Universidad de Chile específicamente.

Fue en su llegada al Sevilla que Alexis Sánchez explicó por qué no volvió a Sudamérica: “Tuve muchas oportunidades para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, todavía tengo para estar en Europa y más que nada en el Sevilla, que es un club grande”, dijo.

Alexis sigue en Europa. | Foto: Photosport

“Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando Champions, ganando títulos como Europa League. Tiene que volver a lo alto”, complementó sobre lo que espera de su paso por el equipo español.

Alexis cree que la edad es solamente un número: “Uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puedo demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números”, agregó.

Lo cierto es que los hinchas de Universidad de Chile que quieran ver a Alexis Sánchez con la camiseta de la U tendrán que seguir esperando y, a esta altura, pareciera que es cada vez más difícil que eso ocurra.

La carrera de Alexis Sánchez

Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla son los clubes que Alexis Sánchez ha defendido en su carrera como futbolista profesional.