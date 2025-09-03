Alexis Sánchez protagonizó una de las grandes bombas en el cierre del mercado de pases del verano europeo. Tras un pésimo año en Udinese donde prácticamente no jugó, el tocopillano dio el que de seguro será el último gran salto de su carrera y terminó fichando en el Sevilla de España.

El fichaje del “Niño Maravilla” por el cuadro andaluz no dejó muy conformes a los hinchas. Sus números en el cuadro de Friuli donde fuera considerado ídolo, no fueron para nada los mejores y de hecho son los peores de su carrera. No marcó goles y atravesó una gran cantidad de lesiones.

Su edad es otro tema para la fanaticada sevillana. En su llegada al equipo, los hinchas se burlaron del chileno con una horda de memes. Aún así, en Sevilla ponen sus fichas en el histórico goleador de la Selección Chilena y le acaban de entregar una tremenda responsabilidad.

La gran responsabilidad que llevará Alexis Sánchez en Sevilla

Según se dejó ver en las redes del exequipo de otros chilenos como Iván Zamorano y Gary Medel, Alexis Sánchez llevará la responsabilidad en su espalda, ya que el dorsal número “10” fue el que finalmente fue otorgado al “Maravilla”.

“Azpilicueta hereda el ‘3’ de Pedrosa, Alexis Sánchez, el ‘10’ de Lukebakio y Suso, y Batista Mendy toma el ‘19’, que estuvo libre la temporada anterior desde la salida de Valentín Barco”, indica El Desmarque.

A su vez, detallan también el dorsal que será usado por Gabriel Suazo, el otro chileno del Sevilla y que ahora llevará la jineta de La Roja: “Fabio Cardoso, por su parte, llevará el ‘15’, que fuera portado por Gonzalo Montiel y Akor Adams durante la pasada temporada. Odysseas Vlachodimos –‘1’-, Suazo –‘12’- y Alfon –‘17’-“.

¿Cuándo juega el Sevilla?

El Sevilla tendrá como siguiente rival al Elche por La Liga de España el día viernes 12 de septiembre a contar de las 16:00 horas de nuestro país. Aún no existen pistas de si Alexis Sánchez tendrá oportunidad de ser titular por primera vez con el cuadro andaluz que hoy trabaja bajo las órdenes de Matías Almeyda.