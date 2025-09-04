La Selección Chilena ya se encuentra en tierras brasileñas para, esta noche, saltar a la cancha del Estadio Maracaná de Río de Janeiro y tratar de dejar una buena impresión en el cierre de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova sabe que ya no tiene nada en juego y no existe chance alguna de llegar al próximo mundial, pero de igual manera querrán dejar una buena imagen y mostrarse ante los ojos del mundo.

Para esta ocasión, Córdova se la jugó con una convocatoria renovada y con muchas caras jóvenes para enfrentar al poderoso Brasil, donde lo más importante es mostrar un patrón de juego y dejar buenas sensaciones de cara al futuro.

Córdova apuesta por una renovada Roja. | Foto: Photosport

Claudio Borghi, ex seleccionador nacional, les hizo un pedido a los hinchas en ESPN Chile, donde dijo que “Ojalá que mañana si el resultado es adverso por una gran cantidad, no empecemos a crucificar jugadores ni entrenadores”, dijo.

El Bichi argumentó sus palabras poniendo a Alex Varas de ejemplo, quien debutó en la Selección Chilena con una humillante goleada en contra y nunca pudo volver a ser el jugador que se esperaba en ese minuto.

La mesa está servida y La Roja tiene una inmejorable chance de dejar una buena imagen en tierras cariocas para ilusionar a los hinchas de cara a la próxima Copa América y las Clasificatorias hacia el Mundial de 2030.

La Roja en la tabla

La Roja marcha en el último lugar de las Clasificatorias con 10 puntos y es el colista absoluto de la competición, donde Perú lo antecede con dos puntos más.