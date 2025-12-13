La Liga San José, una de las ligas amateurs más tradicionales de Santiago que se disputa en Cerro Lipangue, camino a Lampa, vivió un episodio inesperado durante la final Senior entre dos equipos: Kiltros FC y TTK.

El partido culminó con un triunfo y un título para el recuerdo para Kiltros, elenco que había obtenido el segundo lugar en el Apertura y que celebró su coronación con entusiasmo.

Sin embargo, lo que prometía ser un partido lleno de camaradería terminó con un fuerte cruce protagonizado por un reconocido periodista, que acaparó la atención de todos los presentes.

Kiltros con Coke Hevia a la cabeza celebrando el título | FOTO: Instagram

El fuerte cruce entre Jorge Coke Hevia y los jugadores de TTK

Jorge Coke Hevia, conocido por su labor en el programa Pauta de Juego, estuvo algunos minutos en cancha y se vio involucrado en una polémica en pleno encuentro.

Según registró el medio DLT Sports, el comunicador se enfrentó cara a cara con un jugador del equipo rival y luego fue encarado por otro, lo que motivó que el árbitro les mostrara tarjeta amarilla a los involucrados.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el partido concluyó sin confrontaciones físicas, finalizando con Coke Hevia levantando el trofeo de campeón junto a Kiltros.

El video de Coke Hevia en la Liga San José: