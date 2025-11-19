El domingo 16 de noviembre en Chile hubo elección presidencial y también votaciones para elegir senadores y diputados. Como en toda contienda electoral hubo triunfadores y vencidos.

Del mundo del fútbol, sin lugar a dudas que la figura más importante que se presentó a los comicios fue Jorge Garcés, el histórico entrenador que se presentó por el distrito 7 de su querida región de Valparaíso. Sin embargo, los resultados no fueron los mejores, obteniendo 6.220 sufragios, correspondiente al 1.11%.

El querido Peineta conversa con BOLAVIP confesando que está triste, y a la vez dolido, porque siente que hubo maniobras que lo hicieron perder.

“Es de dulce y agraz como se dice. Descubrí estando ahí cómo es la política, fue muy agotador todo, fue agradable al compartir con la gente, me sentí bien, la recepción fue buena, pero el trabajo realizado por el equipo que me puso Evópoli no fue bueno, mala experiencia, viví momentos de mucha tensión, pasé momentos desagradables, perdí la paciencia muchas veces”, afirma el DT.

Jorge Garcés no se esconde nada y vuelve a cargar con el partido Evópoli, que dicho sea de paso, llegó a su fin al no conseguir el 5% de los votos.

“El jefe de campaña que me pusieron, se distanció y después me di cuenta que estaba trabajando con otro candidato, entonces fue difícil, el jefe territorial cuando teníamos que ir a un evento, me decía que se había caído, y yo descubrí que no, los eventos eran para otro candidato”, disparó el Peineta.

Jorge Garcés acusa que le hicieron la cama en las elecciones.

Agregando que “ya al final de la candidatura me di cuenta que sería muy difícil y los votos que conseguí, los logré solo, como te digo, todos los eventos se caían, y después fui descubriendo que beneficiaron a otros”.

¿Jorge Garcés le dice adiós a la política?

“Si hubiese otra oportunidad, el equipo lo formó yo y la estrategia la haría yo, fue una experiencia, en la calle me decían que yo iba a salir, todos me decían que no hiciera tanta publicidad, que era carrera ganada. Dormir con el enemigo es complicado”, cerró.