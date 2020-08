A pesar de que Toluca derrotó a Atlas, José Manuel de la Torre volvió a apuntar contra el VAR

Por la cuarta jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, Toluca derrotó a Atlas en Guadajalara por 2-1 y obtuvo 3 puntos importantes de cara a una posible clasificación a la próxima fase del campenato. Los Diablos Rojos se recuperaron del golpe recibido ante Mazatlán, pero aún así José Manuel de la Torre no se fue del todo conforme.

A pesar de que su equipo ganó, el Chepo no ocultó su enfado por el penal de Lorenzo Reyes sobre Alexis Canelo que el silbante no pitó: "Se supone que el VAR es para que pueda aligerar ese tema de discusiones o situaciones en las cuales el árbitro no alcanza a observar bien y le puedan ayudar. Son jugadas determinantes nada más, pero está en cada uno de ellos el poderlas apreciar y decidirlas adecuadamente".

Chepo de la Torre, molesto con el VAR de vuelta (Getty Images)

"Estamos nada más a lo que ellos decidan, si te es favorable o no es favorable, ellos igual tendrán que decidir. Por supuesto que si se hubiera marcado esa, era otra oportunidad de hacer gol y manejar mejor el partido en el tiempo que quedaba. Era normal que ellos buscaran ir mucho más al frente, pero el equipo lo resolvió bien y estuvieron atinados en las jugadas", apuntó el estratega, quien en la jornada pasada también se quejó del VAR.

��| ¡Aquí están las mejores acciones del triunfo de 2-1 sobre Atlas, en el Estadio Jalisco! ⚽️⚽️⚽️#SomosElToluca�� pic.twitter.com/70jPdTjhjB — Toluca FC (@TolucaFC) August 14, 2020

Por otra parte, analizó el funcionamiento colectivo de los Choriceros y señaló: "El equipo aspira a tener un mejor futbol en todos los aspectos, también debemos tomar en consideración las circunstancias. El equipo no lo hizo mal, pero lo pudo hacer mejor para tener un control más adecuado. De alguna otra u manera a veces se nos complica, pero aspiraremos a lo máximo siempre. Sabemos que tenemos un plantel bueno, con mucha calidad, estamos adquiriendo cada vez mejor futbol".

"Es importante siempre sumar de visita y más cuando lo haces con tres puntos. Enfrentamos a un equipo que empezó a tocar muy bien la pelota y afortunadamente supimos manejar las circunstancias para sacar el resultado. La semana es interesante por los tres partidos, en esta ocasión rescatamos de visitante estos tres puntos y esperamos hacer valer nuestra casa contra Tigres el próximo domingo", sentenció de la Torre, advirtiéndoles a los Felinos que no la tendrán nada fácil en el Nemesio Diez.

Lee También