David Faitelson exigió la renuncia de Santiago Baños como Presidente del América

Luego de la sanción histórica de la Liga MX al Club América por Alineación Indebida frente al Atlas en la Jornada 7 del torneo Guardianes 2021, David Faitelson se las arregló para dar que hablar en las redes sociales. Primero, dio su opinión sobre el caso y dejó entrever que fue una decisión acertada por parte de la Comisión Disciplinaria. Esto, sin embargo, le trajo inconvenientes por algo que publicó en 2013. En aquella época, el periodista de ESPN le recriminó al Toluca ya que quiso ganar en la "mesa" lo que no pudo en el campo de juego frente a Cruz Azul.

En las últimas horas, el comentarista volvió a dar la nota al hablar sobre el polémico caso que involucra a las Águilas y a los Zorros. En una serie de tuits, apuntó contra Santiago Baños y le exigió que renunciara por dejar ir los 3 puntos del último partido.

América perdió en la mesa los puntos frente a Atlas (Imago 7)

"Unas horas más tarde, el América “hace trizas” el elegante y honroso boletín que emitió el lunes como institución. Santiago Baños dice en TUDN que el club decidió no acudir al TAS para no afectar la imagen del futbol mexicano. Ridícula e impresentable la postura del señor Baños", apuntó con contundecia Faitelson. Pero ahí no quedó.

Unas horas más tarde, el América “hace trizas” el elegante y honroso boletín que emitió el lunes como institución. Santiago Baños dice en TUDN que el club decidió no acudir al TAS para no afectar la imagen del futbol mexicano.Ridícula e impresentable la postura del señor Baños... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 25, 2021

En lugar de amenazar con acudir al TAS, Santiago Baños debería presentar su renuncia como presidente deportivo del América.

Le debe 3 puntos a Santiago Solari y a los futbolistas que lo ganaron, con su esfuerzo, en la cancha. Le debe, también, una disculpa a Federico Viñas... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 25, 2021

Minutos más tarde, David siguió atacando al directivo a tal punto de pedirle que se vaya de la institución: "En lugar de amenazar con acudir al TAS, Santiago Baños debería presentar su renuncia como presidente deportivo del América. Le debe 3 puntos a Santiago Solari y a los futbolistas que lo ganaron, con su esfuerzo, en la cancha. Le debe, también, una disculpa a Federico Viñas".

¿Y qué pasa si el América no se mete directamente a la liguilla por falta de esos puntos que perdió en la mesa?¿De quien es la responsabilidad?¿Cómo puede un error administrativo “destruir” el trabajo y la entrega de un plantel?

Santiago Baños podría llevar esas preguntas al TAS. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 25, 2021

"¿Y qué pasa si el América no se mete directamente a la liguilla por falta de esos puntos que perdió en la mesa?¿De quien es la responsabilidad?¿Cómo puede un error administrativo “destruir” el trabajo y la entrega de un plantel? Santiago Baños podría llevar esas preguntas al TAS", sentenció el periodista, quien no ocultó su descontento con Baños.

Lee También