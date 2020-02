Si uno habla del partidazo de la fecha número 5, sin duda alguna es el Tigres vs Chivas que se jugará en el estadio Volcán. Ambas escuadras animarán un partido con algo de tradición.

Antonio Briseño, jugador de Chivas, habló de la grandeza del mismo Tuca Ferretti, entrenador que se mantiene al mando de los Felinos.

"Pocos entrenadores pueden dirigir 10 años seguidos al mismo equipo y es de respetarse. Sí, es de los mejores entrenadores de México y no lo digo yo, lo dicen sus títulos. Yo lo admiro por su trayectoria, el tiempo que estuve con él y lo que le aprendí. Es un personaje del futbol mexicano y se va a quedar como historia", explicó.

También habló de la localía y cómo es visitar al Volcán. "No quiero decir que pesa (el Estadio Universitario), pero las estadísticas están ahí. Es difícil jugar en Monterrey. Dices que son 10 años (sin ganar), pues son los 10 años que tiene el Tuca ahí. Es difícil por las inversiones que ha hecho Tigres, pero siempre hay una primera vez. Es una gran oportunidad, nuestro equipo viene bien", expresó.

Para finalizar, también agradeció a la gente de Tigres, club en el que jugó. "Agradecimiento total hacia el equipo, porque en un momento donde mejor estaba apostaron por mí, desde ese momento 2011 o 2011, empezaron a conformar el equipo de la década (...) con la institución, con Miguel Ángel Garza, con el mismo Tuca. Ellos me dieron el permiso de jugar sin el famoso pacto de caballeros. Lo único que me queda es agradecerle a esta institución que me brindó tanto", sentenció.

