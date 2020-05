Asprilla defendió a Osorio y destruyó al Piojo Herrera

"En México no hizo nada". Esta fue la frase que utilizó Miguel Herrera para describir el paso de Juan Carlos Osorio por el seleccionado azteca. Pese a que el colombiano realizó un buen papel futbolístico, y eliminó a Alemania del Mundial de Rusia 2018, el DT del América y ex timonel del Tri lo cuestionó de manera dura.

A pesar de la distancia, y desde Colombia, un histórico ex delantero de la Selección de Colombia como Faustino Asprilla recogió el guante y defendió a su compatriota. En las últimas horas, 'Tino' dialogó con Blu Radio y sostuvo que el seleccionado mexicano "es muy limitado".

En una punta, Osorio. En la otra, Asprilla. Tienen una gran relación.

"Cuando toman a una Selección que en realidad es muy limitada y hacen un buen campeonato o el profe Osorio hace un buen campeonato con estos jugadores... No es que México tenga a los mejores jugadores del mundo, son jugadores normales que hicieron un buen campeonato del mundo con el profesor Osorio. Los superó a todos y eso le estalla a los que no han podido hacer lo mismo con el mismo equipo limitado", indicó el ex- Parma.

Asimismo, Asprilla destruyó a Herrera, a quien recuerda bien porque lo conoce de Atlante, club en el que jugó en 2001: "Yo tuve a Herrera como asistente técnico de Carlos Reinoso cuando yo jugaba en México. Más que asistente era el que cargaba el maletín y le manejaba el carro porque no lo dejaban hacer absolutamente nada".

En tanto, el colombiano aseguró que no tiene un grato recuerdo de su experiencia en el equipo de Cancún: "Yo viví en México, para mí fue complicado como futbolista jugar allá. La parte más fea de mi futbol, mi carrera deportiva, la viví allá. Por eso no es de extrañarme".

Lee También