Carlos Santos quiso trollear a Alan Pulido y Rodolfo Pizarro pero ellos lo terminaron trolleando a él

La última semana Alan Pulido y Rodolfo Pizarro estuvieron en las críticas de todo el mundo debido a que usaron unos cubrebocas con un gran diseño pero que cuestan entre 2,000 y 3,000 pesos cada uno. Quien no se había pronunciado al respecto fue el Carlos Santos pero hoy lo hizo de la mejor manera.

El exjugador del América se caracteriza por ser filoso con sus reflexiones en Twitter, especialmente si mente con sus querías a Aguilas. Sin embargo, se animó a trollear a los exjugadores del Chivas al comparar el tapaboca que usaron ellos con el equipamiento que usó un luchador pero terminó trolleado.

Rodolfo Pizarro terminó trolleando a Carlos Santos.

"¿Será que compraron sus cubre boca iguales porque querían sentir los (imagen de huevos) de el luchador? Felicidades Alan Pulido y Rodolfo Pizarro. No es que preocupe cuánto cuesta, si no lo choto que son", publicó en su cuenta de Instagram el exelemento de América donde etiquetó a los futbolista de la MLS.

Obviamente que la respuesta no se hizo esperar. El primero que lo hizo fue Rodolfo Pizarro al decir: "Como ves compadre (Alan Pulido), le hace falta a trabajar a mi negrito, ¿lo contratas tú para que sea tu secretario o lo agarro yo para me corte el jardín? Dime para ya darle chamba que ya no sabe ni qué hacer".

Por su parte, Pulido ente risa le respondió a su colega que no lo veía como secretario pero que si le podía dar trabajo para que le lave el carro, el cual considera que no es uno cualquiera. "Hasta sales ganando mi Negro Santos", finalizó el exatacante de Chivas con el trolleo al exjugador profesional.

Como ves compadre @alanpulido le hace falta trabajar a mi negrito, lo contratas tú para que sea tu secretario o lo agarro yo para que me corte el jardín ? Dime para ya darle chamba que ya no sabe ni qué hacer �� — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) May 17, 2020

Por otro lado, Carlos Santos le salió a agradecer Pizarro por la propuesta a lo que el jugador de Inter Miami le dijo que le enviaba por privado su número. Además, el Negro Santos tuvo que salir a decir que bromeaban.

Jjajjjajajja de mi secretaria no creo hermano es mucho para el, pero capaz y lo puedo contratar para que me lave el carro, y vaya que no es cualquier carro, hasta sales ganando mi @negrosantos13 ����‍♂️���� https://t.co/1eCVOtp1JP — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) May 17, 2020

Gracias ���� Pizarrin con gusto acepto ����ya que son los nuevos millonarios de Mexico ������felicidades grandes Compadres ��les deseó que sigan ganando mucho dinero del fútbol y del otro también ������ https://t.co/WftckohHIZ — Carlos Santos (@negrosantos13) May 17, 2020

