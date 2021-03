Isaac Brizuela le respondió al América antes del Clásico Nacional: "No es la peor pesadilla de Chivas"

Chivas de Guadalajara y Club América se enfrentarán en el Clásico Nacional el próximo domingo y cuesta pensar en una previa con tantas declaraciones cruzadas, de los jugadores de la plantilla, como lo que se está dando en este momento. Isaac Brizuela, como corresponde, fue consultado al respecto.

En primer lugar, Henry Martín le aclaró a Amaury Vergara que no jugaría en el Rebaño, después que el dueño de Chivas haya declarado que era de su gusto. Luego, el Pollo Briseño soltó una frase demoledora: "Somos más grandes que el América, ellos no tienen identidad”. Claro, esto no quedó así.

Cuando se esperaba una respuesta inmediata del América, la cuenta oficial de Guadalajara hizo una publicación destacando que todos los jugadores quisieran portar el jersey del Rebaño. Ante esto, los de Coapa lanzaron un video con la leyenda: “El mejor de tus sueños o la peor de tus pesadillas. Simplemente, el más grande”. Justamente, a Brizuela le preguntaron sobre esto en conferencia de prensa.

Isaac Brizuela aseguró que América no es la pesadilla de Chivas

“No, porque me han tocado muchos Clásicos y considero estar en termino medios de victorias y derrotas. Nos eliminan en las primeras Liguillas que me tocaron en Chivas, en los siguientes torneos nos toca eliminarlos o ganarles. No considero que sea la peor pesadilla el América para Chivas”, aclaró el extremo de Chivas.

Sobre el debate de quién es más grande, Brizuela no tuvo dudas: “Vi jugadores de otros equipos, siendo mexicanos, felicitando a Chivas, sino a la institución. Recalcaban que el ser mexicanos motivaba a un país y a ellos mismo, incluso estando en otro club. Los extranjeros dirán que América es más grande, pero los compañeros que incluso no han estado en Chivas y que son mexicanos dirán que Chivas es más grande. Es diferente pensamiento, pero cada quien sabe si tiene la razón”, enfatizó.

Isaac Brizuela puso a Víctor Manuel Vucetich por sobre Santiago Solari

Por último, Isaac Brizuela se refirió a la comparativa de entrenadores y puso a Víctor Manuel Vucetich por encima de Santiago Solari por la experiencia en la Liga MX: “Para el medio mexicano, por la experiencia, los campeonatos y recorrido que tiene, obviamente creo que Vucetich. Por todos estos años, los campeonatos, ya le tocó estar en Selección. Considero que tiene esa ventaja, pero también respeto el trabajo de Solari. No es minimizarlo, pero de este lado tiene más años y puede ayudar esa ventaja”, concluyó.

