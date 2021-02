"No es para cualquiera": el mensaje de Alan Pulido para los futbolistas de Chivas

Chivas atraviesa un momento de suma irregularidad y malos resultados. A pesar de las últimas grandes inversiones y de la enorme historia que tiene dentro de la Liga MX, esto se ha vuelto algo frecuente en las últimas campañas.

Si bien no está más en El Rebaño, Alan Pulido suele referirse a su exclub constantemente. En esta oportunidad, el delantero del Sporting Kansas City hizo hincapié en la presión que genera jugar con el conjunto rojiblanco.

"Sinceramente no es lo mismo jugar con otros equipos y llegar a Chivas. La verdad es que pesa mucho. Hay muchos jugadores que la rompen en otros equipos, llegan a Chivas y simplemente pasan desapercibidos. Yo siempre he dicho que no es para cualquiera", comentó para ESPN.

+ Sigue en vivo la transmisión de Puebla vs. Necaxa en Bolavip

+ Sigue en vivo la transmisión de Mazatlán vs. Querétaro en Bolavip

"Creo que Chivas necesita a los mejores futbolistas mexicanos porque al final de cuentas son los únicos que pueden estar ahí. Ojalá que cada uno de los futbolistas se analice y se autocritique para darse cuenta de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal y traten de mejorarlo para ayudar más al equipo", agregó.

+ Sigue en vivo la transmisión de Chivas vs. Pumas en Bolavip

Guadalajara marcha en la posición 13. Su próximo compromiso será el domingo frente a Pumas, en el Estadio Akron.

Lee También