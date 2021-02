Con mucha bronca: Alan Pulido le refregó el campeonato de Chivas a un seguidor de Tigres

Alan Pulido sigue dejando de qué hablar fuera de las canchas. Luego de afirmar que la playera de Chivas no es para cualquiera, el delantero se peleó con un aficionado de Tigres en las redes sociales.

En primera instancia, Puligol celebró sus 11 años como futbolista profesional con los mejores goles y momentos de su carrera. Sin embargo, un crítico lo llamó "jugador equis" y cuestionó algunas de sus decisiones.

"Pudo hacer historia en Tigres, pero se le subieron los humos. De poder ser un gran jugador en el futbol mexicano, pasó a ser recordado sin pena ni gloria. Un jugador equis. Saludos, Puligol", señaló un usuario en Twitter.

Pero la hice con chivas viejo, y no me recuerdes como un jugador equis, ��mejor recuérdame como el jugador que les ganó una final con chivas ��, también saludos Carnal ����. https://t.co/kiEK7yuEqW — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) February 28, 2021

Eso no le gustó al ahora profesional del Sporting Kansas City, que respondió sin titubeos: "Pero la hice con Chivas, viejo. No me recuerdes como un 'jugador equis', mejor recuérdame como el jugador que les ganó una Final con Chivas. También saludos, carnal".

Para los más desmemoriados, Guadalajara logró el Clausura 2017 luego de ganarle por un marcador global de 4 a 3 a Los Felinos.

