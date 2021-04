Chivas Guadalajara: Matías Almeyda alabó a Solari, pero aprovechó para desearle mala suerte al América

Desde que abandonó Chivas, Matías Almeyda fue constantemente interrogado por el presente del club y de la Liga MX. Su título está claro: fue el último conductor de una etapa victoriosa en uno de los conjuntos más grandes de México.

En esa línea y en una entrevista concedida a TUDN, el estratega de San Jose Earthquakes se refirió al gran papel que está realizando América bajo el mando de Santiago Solari en el Guard1anes 2021.

"Me gusta por Solari, no por América. Creo que llegó siendo muy criticado, fue parecido a lo mío. No lo habían visto trabajar y ahí está dando fruto el trabajo", señaló el argentino con respecto a su compatriota.

"Ojalá que a él le vaya bien, pero que a Chivas le vaya mejor", agregó con una sonrisa y deseando nuevamente lo mejor para una escuadra a la que le tiene "amor puro", según lo que reveló en la charla.

En el presente campeonato, Las Águilas marchan en la segunda colocación con 31 puntos, mientras que El Rebaño aparece en el puesto 15.

