"Guillermo Ochoa no es un histórico de la Liga MX, pero sí uno de los mejores": Manuel Lapuente

El ex entrenador de Club América, Manuel Lapuente, fue muy elogioso con la gran carrera que ha desarrollado el portero mexicano Guillermo Ochoa, quien está cumpliendo 17 años desde su debut como profesional en las Águilas, sin embargo, no lo colocó como un histórico de la Liga MX y el conjunto Azulcrema.

En entrevista con Marca Claro, Lapuente se expresó respecto de la trayectoria del también guardameta de la Selección Mexicana de Futbol, considerandolo como uno de los grandes porteros de México, pero reconociendo que no le gusta utilizar el término histórico para referirse a él.

"No es un histórico, es un gran jugador y uno de los mejores, sin duda alguna, y es un honor haberlo tenido en mis filas y además está en su mejor momento. Puede decirse que es el mejor portero del momento, pero histórico, no, no, no", expresó el estratega.

“@yosoy8a ES UNO DE LOS MÁS GRANDES del fútbol mexicano. Es un honor haberlo tenido en mis filas”



❗️EXCLUSIVA con Manuel Lapuente, exDT de @clubamerica

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0F2h2K pic.twitter.com/S6ZDhCzZxF — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 15, 2021

El director técnico, quien dirigió a Ochoa en el Nido de Coapa durante su última etapa de 2010/2011, aseguró que siempre lo incentivó para que migrara a Europa a continuar su carrera, lo que finalmente terminó ocurriendo.

"Sí (Aconsejaba a Ochoa de ir a Europa), no por ser mejor futbol el de Europa, pero sí se alimenta de ese futbol que es muy bueno", reveló.

Lee También