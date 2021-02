David Faitelson pierde su casa y cabellera tras confirmarse el castigo al América: Le exigen que pague apuesta

David Faitelson fue una de las figuras mediáticas más activas en redes sociales ante la polémica de América por alineación indebida; no se cansó de exigir que se castigara a las Águilas e ironizar, mostrándose seguro de que la Liga MX no aplicaría el reglamento, por lo que incluso, se animó a lanzar una arriesgada apuesta: Su casa y su cabellera.

"1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América. Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi... Mejor me calló", fue el polémico mensaje con el que el analista de ESPN se mostró convencido de que las autoridades del futbol mexicano no castigarían al conjunto azulcrema.

1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América...

Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi...

Mejor me calló... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 21, 2021

No obstante, la noche de este lunes, la Comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo el anuncio histórico de que sí le quitaría los tres puntos al América tras confirmarse la alineación indebida ante el Atlas, por lo que la reacción de David Faitelson y las redes sociales no se hicieron esperar.

Y es que, sin importar la apuesta que lanzó, el excomentarista de TV Azteca celebró la decisión de la FMF, asegurando que se trataba de 'la mejor noche en la historia para el futbol mexicano', sin embargo, tanto sus propios colegas como seguidores no tardaron en apagar las celebraciones al recordarle que había perdido su casa y su cabellera.

"No molestes": David Faitelson responde por la apuesta

Uno de esos colegas que no titubeó al pedirle a David Faitelson que pagara la apuesta que lanzó hace un par de días fue Paco Villa, quien le cuestionó si ya sabía el nombre del beneficiario al que le regalaría su casa, ante lo cual, el comentarista respondió con un "no molestes", a modo de broma.

"Querido Paco, estamos planeando esos detalles. Por favor, ahora no “molestes”. Estamos José Ramón Fernández y yo destapando la champagne. Abrazo", fue el mensaje con el que contestó David Faitelson, dejando entrever que sí cumpliría con su palabra.

Querido Paco, estamos planeando esos detalles.

Por favor, ahora no “molestes”...Estamos @joserra_espn y yo destapando la champagne...

Abrazo. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

Javier: la cabellera es lo de menos. Lo gritos de mi mujer que dice que la casa es suya...

Je, je, je... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

Seguidores le piden a David Faitelson que pague la apuesta

¡DE ULTIMO MOMENTO, TRISTE NOTICIA!������



David Faitelson acaba de perder su casa y su cabellera



¿Cumplirá su apuesta? pic.twitter.com/mN5wygk9Oe — Analistas (@_Analistas) February 23, 2021

