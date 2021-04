Así llegan los equipos de MLS a su debut en Concachampions 2021

Este martes 6 de abril comienza oficialmente la edición 2021 de la Concacaf Champions League, la cual entregará un cupo directo para el Mundial de Clubes que se disputará en Japón en el mes de diciembre, y donde cinco equipos de la Major League Soccer (MLS) buscarán acabar con la supremacía mexicana en este certamen.

El primer equipo de la liga estadounidense que verá acción en el torneo subcontinental es Portland Timbers, quien llegó a esta instancia tras ganar el torneo de verano MLS is Back en la burbuja de Orlando el verano pasado, y se enfrentará al equipo hondureño de Marathon, en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, desde las 5:00 PM (hora del Este).

El segundo cuadro de la MLS que jugará la Concachampions es Atlanta United, designado por la Federación de Estados Unidos por ser el último campeón de la US Open Cup, que no se jugó el pasado año, y donde debutará en la dirección técnica el argentino Gabriel Heinze, esperándose además la vuelta del venezolano Josef Martínez. Su rival será Alajuelense de Costa Rica, y el partido se jugará el mismo 6 de abril, desde las 7:00 PM ET, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Los equipos de MLS en Concachampions 2021



Al día siguiente, el miércoles 7 de abril, jugarán el resto de los participantes. Es el caso de Philadelphia Union, ganador del último trofeo Supporters' Shield la pasada temporada, quien visitará al Saprissa costarricense, en la cancha sintética de este equipo, en la ciudad de San José, desde las 5:00 PM ET.

En la misma jornada, estará en cancha el designado y polémico representante canadiense en Concachampions, Toronto FC, quien debutará en suelo mexicano, pues enfrentará al último campeón de la Liga MX, Club León, en la ciudad de Guanajuato, a partir de las 7:00 PM ET.

Finalmente, el jueves 8 de abril, veremos en acción al último campeón de la MLS, Columbus Crew, quienes liderados por el Jugador Más Valioso de la pasada final, el argentino Lucas Zelarayán, se enfrentarán al Real Estelí de Nicaragua, desde las 7:00 PM ET, en el Estadio Nacional de Managua.

