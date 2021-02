Alexis Peña llegó a Cruz Azul y rompió el silencio sobre la indisciplina en Chivas

El caso de Dieter Villalpando terminó con la etapa de un grupo de futbolistas en las Chivas. Si bien el principal acusado aún no consiguió un club para continuar su carrera como profesional, los otros tres involucrados, que fueron separados del plantel del Rebaño Sagrado, sí fueron transferidos a otros cuadros.

José Juan Vázquez reforzó al Toluca de Hernán Cristante, Chofis López llegó a San Jose Earthquakes de Matías Almeyda y, sorpresivamente, Alexis Peña pasó a Cruz Azul sobre el cierre del mercado de pases de invierno. Eso sí, firmó su contrato con el conjunto celeste bajo estrictas condiciones de disciplina.



Después de haber recibido la bienvenida por las redes sociales oficiales, el joven defensor central participó de una conferencia de prensa este miércoles. Entre tantos temas que tocó, se refirió puntualmente a cómo serán sus actitudes ahora que portará la playera del conjunto capitalino en el Guard1anes 2021.

"Un Alexis Peña renovado, con ilusiones y hambre de triunfo individual. Creo que la respuesta la tienen, no tiene que salir de mi boca. Respeto a Chivas y también a Cruz Azul, es una situación que dejé atrás. Vengo disciplinado, enfocado y muy concentrado para sacar las cosas adelante en este club", argumentó.

"Creo que somos humanos y errores cometemos todos. Lo importante es reflexionar y ver qué se hizo bien y mal. Lo que se hizo bien hay que trabajarlo y seguir haciéndolo, lo que se hizo mal ya no hacerlo más y tomarlo como lección de vida. Quiero superar al Alexis Peña de Pachuca y Necaxa", agregó.

Con respecto a todo el tiempo que pasó durante el periodo de transferencias, el ex-Guadalajara contestó: "Nunca pasó por mi cabeza no jugar ni tener un club. Sí pasó la incertidumbre de no saber dónde lo haría, pero ahora que se abrió esta posibilidad no la voy a desaprovechar. Casi al cierre de los fichajes también hubo otros equipos pero esta fue la mejor opción y estoy muy contento de estar en Cruz Azul".

Lee También