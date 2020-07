David Cabrera reconoció haber tenido un cruce irreparable con Míchel González

Tras un enorme recorrido en el Club Universidad Nacional, con Fuerzas Básicas y capitanía incluidas, David Cabrera se despidió de la institución para continuar su carrera deportiva en el Necaxa. Esto es algo que sorprendió al mundo del futbol mexicano, pero el propio jugador ya se lo esperaba.

En una entrevista con Fox Sports, el mediocentro de 30 años reconoció que tuvo un cruce con Míchel González, técnico de Pumas, y a partir de ahí ya nada fue lo mismo. Comenzó a perder terreno en el equipo, hasta que le comunicaron que no lo iban a tener en cuenta.

De capitán a borrado en Pumas (Getty Images)

"Tuvimos algo, no quisiera llamarlo roce, pero sí hubo algún evento. Pude haber hecho las cosas diferente, pero se dieron así, traté de alzar la voz por lo que el equipo sentía en ese momento. Desafortunadamente yo tuve ciertas cosas y no era el momento a lo mejor", apuntó Cabrera.

Más adelante detalló: "Por lo que representaba en ese momento, que era el capitán, a lo mejor me pude haber equivocado, pero fue después de una calentura después de un partido en el cual no nos habían salido las cosas, en lo personal a mí no fue bien. Bueno se aprende".

"Tengo que ser sincero y por ahí empezó todo, no fue indisciplina o algo fuera de lugar para la institución, fue un desacuerdo y a lo mejor las maneras no fueron las mejores de mi parte", sentenció David explicando el por qué de su salida.

