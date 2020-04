¡Durísimo! Gonzalo Pineda ubicó de manera épica a Aldo Farías tras sus polémicos tuits sobre el Ascenso MX

Aldo Farías publicó varios tuits mostrándose a favor de la eliminación del Ascenso MX, lo que generó mucha polémica y controversia en sus seguidores en las redes sociales.

Es hasta que se quedan sin trabajo, que muchos futbolistas se preguntan:



Y si no hubiera tomado tanto?, y si no me hubiera comprado ese carro de lujo?, y si me hubiera puesto a estudiar en lugar de malgastar mi tiempo?



Dejen de victimizarse y asuman responsabilidad. — Aldo Farias (@AldoFariasGzz) April 18, 2020

que en una opinión personal, distas mucho de serlo. La profesión del futbolista no es privilegiada, tienen “privilegios” los que están momentáneamente en la élite( por merecimientos propios ), pero no explicas que en el fútbol profesional hay diferentes niveles, — Gonzalo Pineda (@GonzoPineda8) April 18, 2020

Gonzalo Pineda, ex futbolista, se mantuvo al tanto de la situación y estalló contra el periodista de TUDN ubicándolo de manera épica con un hilo.

"Has convertido tu personaje de TV y redes sociales en uno muy desagradable, con comentarios imprecisos, y ávidos de likes y followers, confundiendo y mal informando a las personas que te siguen como un referente de opinión", comentó el ex Pumas y Chivas.

Más adelante explicó: "La profesión del futbolista no es privilegiada, tienen “privilegios” los que están momentáneamente en la élite (por merecimientos propios), pero no explicas que en el fútbol profesional hay diferentes niveles en donde muchos nunca pasan de una 3a o 2a división, no todo es 1a división. No explicas que lo que gana el futbolista promedio en 10 años no le da para vivir con los “privilegios” que tanto te molestan, por el resto de sus vidas".

Pareciera que te diera gusto que muchos futbolistas y sus familias se queden sin trabajo, para así emparejar el “status de privilegio” con el de el resto de las personas, pero te olvidas que los que hoy están siendo afectados no tienen los privilegios de los que hablas — Gonzalo Pineda (@GonzoPineda8) April 18, 2020

Pineda no ocultó todo su enfado y hasta aseguró que Farías disfruta este feo momento: "Pareciera que te diera gusto que muchos futbolistas y sus familias se queden sin trabajo, para así emparejar el “status de privilegio” con el del resto de las personas, pero te olvidas que los que hoy están siendo afectados no tienen los privilegios de los que hablas".

lo que no sé es que, si haciendo esto, mantendrás tus privilegios actuales. No es la primera vez que me molesta la forma en cómo le quitas dignidad a una profesión que emociona a millones de personas en el mundo y que da trabajo a otras tantas, entre ellas a ti ! — Gonzalo Pineda (@GonzoPineda8) April 18, 2020

