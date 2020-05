El gobernador de Sinaloa reveló el nombre del nuevo equipo de la Liga MX

A pesar de que todavía no es oficial, parece ser un hecho la mudanza de Monarcas Morelia a Sinaloa. Hasta el propio gobernador de dicho estado reveló el nombre del nuevo equipo que integrará la Liga MX en una entrevista que mantuvo con Luis Alberto Díaz en Línea Directa.

Quirino Ordaz señaló en el diálogo: "Yo levanté la mano porque imagínate todo el turismo que va a haber, todo el comercio, los transportistas, toda esa zona se va a levantar. El equipo no se va a llamar delfines, se va a llamar Mazatlán FC, en 2 semanas sabremos, aunque no está confirmado todavía, las cosas son hasta que son".

"De aquí en dos semanas, esto no es del gobierno, el estadio sí, pero el equipo no. No puede ser propiedad de gobierno, ya tienen dueño, que es TV Azteca, ellos son los dueños. Habría que comercializar muchas cosas y buscarían sumar empresarios, imaginate estarías en TV todo el año", apuntó el mandamás.

Un golpe más al fútbol mexicano. Morelia desaparece, el equipo ha sido vendido a Mazatlán por 400 millones de pesos. El estadio nuevo es propiedad del gobierno y TV Azteca se quedará con los derechos de transmisión.



La Liga MX es una burla. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 26, 2020

Más adelante detalló: "Nosotros buscamos a varios empresarios, varios dueños de equipos vinieron a ver. En su momento Lobos UPAEM, el Querétaro también estuvo interesado y con quien se ha dado la gran posibilidad, no es todavía una realidad porque depende todavía de la FMF y la negociación que está haciéndose en México es con Monarcas. Ellos tienen interés de salir de Morelia, las razones sólo ellos la saben y les interesa mucho venirse a Mazatlán".

"Es una negociación que hemos venido llevando de varios meses para acá, y es muy difícil porque hablar de la primera división es hablar de grandes ligas. hicimos un nuevo estadio en Mazatlán, un estadio maravilloso, con capacidad para 25 mil espectadores, es muy moderno. Cuando vino la gente de la Federación Mexicana de fútbol se fueron de espaldas diciendo que es de los 6 mejores estadios del país y por eso se busca que sea estadio sede de FIFA y que algún día pueda venir a jugar la Selección a jugar aquí", sentenció Ordaz.

