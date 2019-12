El mensaje de Funes Mori a la afición de Monterrey por sus 100 goles

Desde que llegó a Monterrey, Rogelio Funes Mori ha demostrado todo su potencial con la playera del club regio.

Su presente es formidable, ya que lleva anotados 100 goles en 186 partidos en sus casi cinco años en Rayados.

Con motivo de esto último, el delantero subió una foto a su cuenta de Instagram manifestado su felicidad.

"Quiero expresar la felicidad y el orgullo que siento al haber llegado a los 100 goles con esta camiseta tan querida, agradeciendo a mis compañeros y cuerpos técnicos que me ayudaron a lograrlo, a los hinchas que me brindaron siempre su apoyo desde el principio y me hacen sentir como en casa, y a toda la Institución por haberme dado la oportunidad de este desafío hermoso en mi carrera. Quiero compartirlo con todos ustedes, con mis afectos y principalmente con mi familia que es la base de todo.. a ustedes un Gracias especial por el Amor incondicional. Cada Gol, cada festejo, estan grabado en mi corazón. Gracias, muchas Gracias, Vamos Rayados!! Vamos por más".

