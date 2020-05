"El primer día no duermes": Jonathan Orozco sobre su experiencia con Covid-19

Una de las características principales del Coronavirus es la aparición asintomática en más del 30% de los casos. Es decir, personas aparentemente sanas que pueden contagiar al resto sin darse cuenta. En ese porcentaje se incluyó Jonathan Orozco, el arquero de Santos que reveló la angustia que sintió al enterarse que tenía el virus y que habló de la reunión que hizo en su casa en plena pandemia.

"Esta angustia no se la deseo a nadie porque el primer día no duermes, la verdad. Te enteras de algo muy complicado porque te la pasas viendo en la tele todo el tiempo temas de este virus y de repente lo tengo yo, ¿ahora qué hago? Te empieza a hacer una cosa en la cabeza que no te deja dormir", explicó el portero en declaraciones con ESPN sobre sus sensaciones al recibir el resultado positivo de su prueba de Covid-19.

Si bien el elemento de 34 años dio negativo en su segundo testeo de la enfermedad, prefiere seguir aislado por precaución. "Hago mi vida normal, dentro de mi cuarto porque a pesar de ya tener un negativo no quiero alzar las campanas al vuelo. Todavía hay tiempo, vamos a dejar seguir su curso al virus y ya cuando tenga el segundo negativo ya gracias a Dios voy a salir de este tema y te queda como experiencia para lo que viene", indicó.

Sobre la visita que recibió en su hogar que disparó diversas versiones, el arquero suscribió que se cumplieron con todas las recomendaciones sanitarias. "No fue mucha gente la que vino a mi casa, entonces por ese lado estaba muy tranquilo. La verdad es que todos los involucrados, que son muy pocos, nada más son cinco y la gente de mi familia, todos dieron negativo", resaltó.

Por último, además de exhortar a la población a que se queden en sus casas, opinó que los positivos en Los Guerreros tuvieron que ver con la cancelación del Clausura: "Creo que si influyó mucho para decir, ¿sabes que? Puede ser que no solamente sean los únicos, que haya más y que no haya las garantías de vidas para poder continuar el torneo".

