Entre España, Estados Unidos y Japón estaría uno de los posibles destino del Vasco Aguirre

En diferentes ligas del mundo hay una gran cantidad de estrategas mexicanos que llevan sus conocimientos a los países más exóticos. Sin embargo, quien se destaca en esta tarea es Javier Aguirre que confesó que tuvo charlas con equipos de España, Japón y de la Major League Soccer tras su gran paso por Leganés.

El Vasco arribó a la temporada 2019-2020 con el objetivo de salvar del descenso al conjunto Pepinero que se encontraba con muy pocas chances de alcanzar ese objetivo. A pesar de esto, el mexicano se hizo cargo del desafío, revolucionó al equipo y a su afición, pero no pudo dejarlo en la primera división de La Liga.

Debido a su gran paso por Leganés, Aguirre quedó bien posicionado a nivel internacional y confesó que fue entrevistado por varios equipos de distintos países. "Ya tengo varias entrevistas con equipos de la MLS, ha habido rumores, pero, honestamente, solo ha habido dos equipos que me han contactado directamente", expresó el técnico, según lo informado por TUDN, y explicó que se aspira a llegar en enero ya que faltan 3 juegos y luego se jugarán los playoff.

El Vasco Aguirre confesó que tuvo charlas en España, Japón y la MLS. (Getty)

Y agregó: "También dije que tengo oportunidades en Japón, dos oportunidades, y también en España, estoy esperando acá, vivo en España, no soy muy popular pero todo mundo me conoce, me podría quedar aquí".

Cabe recordar que Javier Aguirre comenzó como técnico 8 clubes, entre los que se destaca Atlético de Madrid, y dirigió a 3 selecciones, Egipto, Japón y México.

Lee También