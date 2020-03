Entrenamiento, videojuegos y libros: la cuarentena de Jürgen Damm

Jürgen Damm jugó apenas un encuentro del actual Clausura 2020, en el que fue separado del plantel por no llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato. A su inactividad se le sumó el parate de la Liga MX por el brote de Coronavirus que afecta al mundo entero, por lo que el elemento de 27 años se prepara en aislamiento para volver a las canchas.

Así se distrae Damm durante la suspensión de la #LigaMX ����https://t.co/pBYAHOMmdE — Futbol Picante (@futpicante) March 18, 2020

El jugador indicó en una entrevista para ESPN Digital que se entrena todos los días para mantenerse en forma, pero que tiene lugar para sus pasatiempos durante el periodo de cuarentena que hay que afrontar para evitar la propagación del Covid-19.

Después de coincidir en las medidas preventivas que tomó el Gobierno, Damm detalló su rutina de entrenamiento en su casa: “Nos levantamos 7:00 o 7:30, desayunamos, luego mi esposa y yo bajamos al gimnasio, hacemos unos 30 o 35 minutos de cardio, otros 30 o 40 de fortalecimiento, de trabajo de abdomen, de fuerza, un poco de todo y de ahí nado unos 20 o 25 minutos”.

El futbolista también narró cómo pasa las horas dentro de su hogar. “Vemos Netflix, Amazon Prime, nos ponemos a leer un libro, estoy leyendo un libro que un pastor me regaló, entonces me pongo a leer un rato, después me pongo a jugar Xbox, todo lo que tenga ver con actividades aquí en la casa, jugamos Jenga, cartas, Monópoli”, detalló.

Además, reconoció que es estricto en seguir la recomendación de no salir a la calle: “Mi esposa no ha salido para nada, sólo hace dos o tres días salió al súper para comprar cosas y no salir después y prácticamente es estar en casa, aquí aislados, tratando de que todo esto pase para evitar contagios, que esto se propague más y también nos sirve más para estar en familia".

Por último, el volante de Tigres contó sobre la relación que tiene con su esposa en este dificil momento. "Somos muy cercanos, pero esto te une más estando juntos, haciendo cosas que en otras ocasiones no hacemos, pero tratamos de mantenernos físicamente bien", concluyó.

