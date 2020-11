¿Es ahora?: Miguel Herrera le responde a Los Angeles Galaxy y la MLS

Hace exactamente una semana, les comentamos en Bolavip de que el actual entrenador del América, Miguel Herrera, fue mencionado como una opción concreta para convertirse en el nuevo técnico de Los Angeles Galaxy, de cara a la temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS).

Al mismo tiempo, mencionamos que había una situación económica difícil de competir para la franquicia de California respecto del salario que percibe el Piojo en las Águilas, pero faltaba saber de su boca qué le parecía esta oferta y si la aceptaría.

Así ocurrió con Herrera, que en diálogo con el programa Vamos América de la cadena TUDN, fue enfático en señalar que si bien la MLS y LA Galaxy son una opción atractiva para continuar con su carrera profesional, aclaro que todavía tiene un contrato extenso con el América.

En la conversación, además, el estratega dejó claro que cuando termine su contrato con el elenco azulcrema, su deseo es tener una oportunidad para dirigir en el fútbol europeo, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar un tiempo más en Coapa.

"La MLS me atrae, no como (para) dejar al América e irme para allá, pero sí me atrae porque es una liga que está en crecimiento, están haciendo muy bien las cosas", afirmó Herrera.