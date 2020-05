Famosos y personalidades del deporte que le van a Cruz Azul y no sabías

Cuando cuentan que Cruz Azul nació grande es verdad, su veloz ascenso a la Primera División y sus inmediatas conquistas en el Máximo Circuito del futbol mexicano no podían merecer otro adjetivo: Es grande, y por ello una infinidad de personalidades, tanto deportistas como del medio artístico y de cualquier ámbito, le han jurado amor eterno.

Todos saben que figuras de la talla del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, el comediante Eugenio Derbez y la actriz Martha Higareda son algunos de los aficionados más famosos de La Máquina, pues no han dudado en hacerlo público en alguna ocasión.

Alfonso Cuarón es aficionado de Cruz Azul.

Pero hay otros tantos que ni siquiera se podía imaginar que eran seguidores del equipo cementero, que este viernes está festejando su cumpleaños número 93, y ha recibido un sinfín defelicitaciones de todos lodos, tanto nacionales como internacionales.

Desde el mismo mundo deportivo se le ha relacionado a grandes figuras con Cruz Azul, incluso exfutbolistas y directores técnicos, pero también de otros deportes, como boxeo o lucha libre, además de actrices, actores y hasta figuras políticas.

Aquí te dejamos una lista de algunos famosos que ni te imaginabas si quiera que eran aficionados de La Máquina, tal es el caso del mismísimo director técnico del América, quien ha revelado que en su infancia iba a ver a los celestes pues su ídolo era el guardameta Miguel Marín, aunque aclaró que después comenzó a irle al atlante.

Artistas

Fernando del Solar (Conductor)

Leo Zuckermann (Conductor)

Jeni Summers (Playmate)

Saúl Hernández (Vocalista Caifanes)

Meme (Cantante Café Tacvba)

Alemán (Rapero)

Bnet (Freestyler)

Aczino (Rapero)

Gera MX (Rapero)

Juan Carlos Casasola (Comediante)

Heliud Pulido (atleta olímpico)

Marco Antonio Barrera (Exboxeador)

Shoker (Luchador)

Deporte

Miguel Herrera

“Yo arranqué muy chavito yéndole a Cruz Azul porque al primer estadio que me llevaron fue al Estadio Azteca a ver un partido del Cruz Azul y me hice fanático y se me hizo mi ídolo Miguel Marín", declaró el 'Piojo' en una entrevista para Medio Tiempo.

Lee También