En Italia pusieron a José Juan Macías en el radar de Juventus y lo bautizaron como el nuevo Kun Agüero

A pocos días de iniciarse el Guard1anes 2021 de la Liga MX, José Juan Macías le dio tranquilidad a los aficionados de las Chivas de Guadalajara. "El tema Europa, es verdad que lo he hablado porque es una meta que tengo, pero no es como que me quite el sueño. Sé que es un año importante, pero mi presente está en Chivas", confirmó el propio delantero este martes por la noche en plática con Contacto Deportivo.

Pero la información que apareció este miércoles en el Viejo Continente sorprendió a todos. De acuerdo con Tuttosport, el atacante del Rebaño Sagrado estaría siendo seguido por la Juventus desde hace algunos meses. Algo que, de confirmarse, sería un verdadero bombazo para el mercado de pases de invierno.

Captura de pantalla de Tuttosport

Lo más curioso de los datos que llegaron desde Italia es que, según este medio de comunicación, al futbolista mexicano de 21 años se lo conoce en Sudamérica como el "nuevo Kun Agüero", haciendo referencia al elemento argentino que defiende la playera del Manchester City de Inglaterra.

Los números de José Juan Macías

En el Guard1anes 2020 de la Liga MX, y a pesar de las lesiones que presentó, el delantero registró 1376 minutos en 17 partidos, y 16 de ellos como titular. Además, se despachó con un total de 6 goles que ayudaron al conjunto tapatío a llegar hasta las semifinales de la Fiesta Grande contra León.

¿Quién podría reemplazarlo en Chivas?

En caso de emigrar a la Serie A de Italia, Víctor Manuel Vucetich tendría pocas variantes en la ofensiva. Alexis Vega, Oribe Peralta, Ángel Zaldívar y César Huerta serían los nombres más adecuados para ocupar el frente de ataque. Si es que la directiva determina no ir en busca de un nuevo refuerzo...

